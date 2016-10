Zbita pred vhodom v vrtec: zlomljeno ima zapestje in pretres možganov

BERTOKI – V ponedeljek ob 14.35 se je zgodila hujša prometna nesreča v Bertokih. Policisti so ugotovili, da jo je povzročila 47-letna voznica osebnega avtomobila iz okolice Kopra, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom pri vzvratni vožnji iz parkirnega boksa pred vhodom v vrtec rahlo trčila v peško, 81-letno domačinko, ki je hodila po pločniku od trgovine v Bertokih proti vrtcu. Pri padcu na vozišče se je peška huje poškodovala (zlom zapestja in pretres možganov). Prometna nesreča se obravnava kot kaznivo dejanje povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili iz PU Koper.