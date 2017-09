Zbirala sta denar, dovoljenja pa nista imela

KRANJ – Kranjski policisti so v sredo po prijavi o sumu zbiranja prostovoljnih prispevkov po Kranju izsledili in obravnavali dva državljana Romunije, ki nista imela ustreznega dovoljenja. Od ljudi sta na več krajih pobirala podpise in denarne prispevke, naokrog pa sta se vozila z osebnim avtom. Oba sta bila zaradi kršitve obravnavana v prekrškovnem postopku, so sporočili iz PU Kranj.