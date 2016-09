Zbila kolesarja in mu zaupala svoje osebne podatke

TOLMIN, LOŽICE – V soboto, 17. septembra 2016, ob 12.42 so policijo obvestili o prometni nesreči v Tolminu (v neposredni bližini tamkajšnjega zdravstvenega doma). Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Italije (povzročitelj prometne nesreče), vozil iz smeri Žagarjeve ulice po enosmerni Kosovelovi ulici proti Prešernovi ulici in s tem ni ravnal v skladu s prometno signalizacijo. Ko je pripeljal do križišča s Prešernovo ulico, je z njegove desne strani pravilno pripeljal 55-letni voznik osebnega vozila. Med njunimi vozili je prišlo do bočnega trčenja, nastala je materialna škoda.

Tolminski policisti so povzročitelju prometne nesreče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izrekli globo (kršitev določil drugega odstavka 98. člena navedenega zakona).

V nedeljo, 18. septembra 2016, dopoldne pa so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Ložice, občina Kanal ob Soči, v kateri je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Na kraju so ugotovili, da je okoli 9.30 77-letni moški vozil kolo iz smeri naselja Ložice proti Desklam. Na cesti ga je dohitela 26-letna voznica osebnega avtomobila, ki ga je pri srečevanju z drugim nasproti vozečim vozilom zadela z desno stranjo vozila, zaradi česar je kolesar padel.

Voznica se je po nesreči na kraju ustavila in kolesarju nudila svoje osebne podatke.

Kasneje je lažje poškodovani kolesar zaradi bolečin poiskal zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici.

Policisti bodo zoper voznico zaradi kršitve prometne zakonodaje ustrezno ukrepali.