Zbil starejšega moškega

ŽAGA – V sredo ob 9.13 so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Žaga, kjer je osebno vozilo povozilo pešca.

Bovški policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče ugotovili, da jo je povzročil 88-letni pešec, ki je hodil po desni strani pločnika iz središča omenjene vasi proti Srpenici. Med hojo je nenadoma stopil na vozišče in ga zunaj začrtanega prehoda za pešce nameraval prečkati. V tistem trenutku je po cesti iz smeri Bovca pravilno pripeljal 38-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Avstrije, ki je pešca zadel s prednjim desnim delom avtomobila.

Starejši pešec se je ob trčenju poškodoval.

Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Tolmin. Ti so ga odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

Zaradi kršitve prometne zakonodaje bodo pešcu izdali plačilni nalog.