Zbil peško z otroškim vozičkom

IDRIJA – V sredo ob 16.23 je bila policija obveščena o prometni nesreči II. kategorije v Idriji. 48-letni voznik osebnega avtomobila je vozil po Levstikovi ulici v smeri glavne ceste. V križišču je zavijal desno, pri tem pa spregledal 23-letno peško z vozičkom, v katerem je bil otrok. S prednjim delom vozila je zadel peško v levo nogo in tudi otroški voziček, ki pa se ni prevrnil. Na kraju samem so mater z otrokom najprej oskrbeli reševalci, po pregledu pa so ju z reševalnim vozilom odpeljali na pregled v ljubljanski klinični center. Po prvih podatkih je peška utrpela lažje poškodbe, otrok pa ni poškodovan.

Prometni policisti bodo vozniku zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev določil 45. člena) izdali plačilni nalog.