Zbil pešca, ki je vozišče prečkal zunaj prehoda

MURSKA SOBOTA – V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali tri kazniva dejanja, tri prometne nesreče, tri kršitve javnega reda in miru, dva primera povoženja divjadi ter zasegli eno vozilo. Na področju kriminalitete so v Murski Soboti obravnavali tatvino denarnice in tatvino mobitela ter v Lipovcih tatvino goriva.

V Beltincih je voznik osebnega avta pri zavijanju trčil v pešca, ki je vozišče zunaj izven prehoda za pešce. Pešec se je v nesreči hudo poškodoval. Voznik bo kazensko ovaden, pešec pa kaznovan zaradi prekrška.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat v zasebnem prostoru in enkrat na javnem kraju. Kršitelj, ki se ob intervenciji policistov ni pomiril, je bil pridržan na PP Murska Sobota.

Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja je bil nekemu vozniku zasežen osebni avtomobil.