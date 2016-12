Zbil otroka in pobegnil! Ste ga videli?

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes okoli 15.20 na Avšičevi cesti za Bežigradom. Udeležena sta bila neznani voznik temno sivega osebnega vozila (po vsej verjetnosti mercedes benz) in 11-letni otrok na skiroju, ki se je poškodoval. Voznik po trčenju ni ustavil in je vožnjo nadaljeval.

»Po do zdaj znanih podatkih je neznani voznik pripeljal po Avšičevi cesti nasproti pešcu in vanj trčil, tako da je slednji padel in se poškodoval,« sporoča Nataša Pučko iz PU Ljubljana.

Policija prosi vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o prometni nesreči, da to nemudoma sporočijo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo.