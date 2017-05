Zbil kolesarko in pobegnil: ste ga videli?

MARIBOR – Ob 13.45 se je v križišču Betnavske ceste in Jezdarske ulice v bližini objekta Jezdarska ulica št. 1 v Mariboru zgodila prometna nesreča z lažjimi telesnimi poškodbami kolesarke in udeležbo voznika osebnega avtomobila. Osebno vozilo je starejše izvedbe, karoserijske oblike limuzine in najbrž temno zelene barve. Starejši voznik osebnega avtomobila je trčil v kolesarko na prehodu za pešce.

Zaradi razjasnitve okoliščin policija prosi morebitne očividce prometne nesreče, da se zglasijo na PP Maribor II ali pokličejo na telefonsko številko 02 429 2600 ali 113.