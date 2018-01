Zbil jo je na cestninski postaji

KOZINA – »Študentko, ki opravlja delo cestninskega blagajnika, je očitno zaradi njene nepozornosti oziroma nepazljivosti pri prečkanju cestninske steze zbilo kombinirano vozilo,« so nesrečo na stranski cestninski postaji Kozina potrdili pri Družbi za avtoceste RS (Dars).

Poškodovano so oskrbeli reševalci in jo prepeljali v izolsko bolnišnico. »Vodja cestninske postaje, ki je s sodelavko govorila po telefonu, nam je pravkar sporočila, da ji je zatrdila, da so ugotovili, da je z njo k sreči vse v redu,« so sporočili iz Darsa. Poudarili so še, da so vsi zaposleni, torej tudi študentje, predhodno ustrezno usposobljeni za delo na cestninskih postajah, opravljen imajo izpit varstva pri delu, tudi sicer je varnost vedno na prvem mestu.

»V družbi Dars je veliko zaposlenih, ki svoje delo opravljajo tudi na terenu, še zlasti vzdrževalci avtocest in tudi zaposleni v področju cestnine (cestninski nadzorniki ipd.) in na cesti se, žal, zgodijo tudi nesreče, večinoma zaradi nepazljivosti voznikov, včasih – in v veliko manjšem obsegu – pa lahko tudi zaradi napake zaposlenega. Cesta je nevarno delovno okolje,« so zaključili.