Zbil ga je tovorni vlak, bori se za življenje

KOROŠKA BELA – Na Jesenicah je včeraj pozno zvečer tovorni vlak na železniški progi trčil v Jeseničana in ga hudo poškodoval. Moškega so ponoči odpeljali v ljubljanski klinični center in je v smrtni nevarnosti, so sporočili gorenjski policisti, ki obvestila o dogodku še zbirajo.

Uprava za zaščito in reševanje pa je sporočila, da se je zgodilo ob 23.10 na železniški progi Jesenice–Ljubljana pri naselju Koroška Bela. Gasilci GARS Jesenice so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Jesenice pri oskrbi ter prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila. Ponesrečenca so v bolnišnico odpeljali reševalci.