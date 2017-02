Zaznali so vonj po plinu

DIVAČA – V sredo ob 17.19 so na Trgu 15. maja v stanovanjskem bloku zaznali vonj po plinu, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci ZGRS Sežana in PGD Divača so z eksploziometrom pregledali prostore in jih prezračili. O dogodku sta bila obveščena upravljavec in serviser plinske napeljave.