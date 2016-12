Zaznali so uhajanje plina

ORMOŽ – V četrtek ob 19.55 so na Ulici dr. Horvata stanovalci večstanovanjskega objekta zaznali uhajanje plina, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Ormož in Ptuj so poiskali mesto napake, preprečili nadaljnje uhajanje, prezračili prostore in izmerili vsebnost plina v zraku.