Zaznali močan vonj po plinu, krivi so bili delavci

DRAVOGRAD – V ponedeljek ob 15.12 so na Trgu 4. julija krajani zaznali močan vonj po plinu.

Ob zemeljskih delih so delavci pretrgali plinsko napeljavo, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Vzdrževalec podjetja Petrol Energetika je zaprl ventil in preprečil nadaljnje uhajanje plina.

Do posledic za ljudi in okolje ni prišlo, o dogodku pa so obvestili pristojne službe.