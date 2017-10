Zažigal osje gnezdo, požgal hišo

TRZIN –Ko je najhuje, človek niti ne pomisli, da česa ne bi zmogel. »Res pa je,« je kriminalistka tolažeče položila roko na srce Staneta Zevnika iz Trzina, »da dobimo ljudje toliko gorja, kolikor smo ga sposobni prenesti.« Stane ji je samo molče prikimal. Nekdaj odličen košarkar, ki je leta 1969 za Domžale igral skupaj z Lorbkom, Slavincem, Zormanom, Zakrajškom in Lemajičem v drugi zvezni jugoslovanski ligi, je letos praznoval okroglih 70. »Glede na vse, kar sem doživel, uh,« je slišno izdihnil in sklonil glavo, »je skrajni čas, da se začne krivulja že naglo dvigovati, počasi, veste, imam vsega dovolj!«

Njegova žena Nuša, s katero sta morala v življenju prebroditi že preveč grenkih preizkušenj, prav tako upa na zasuk na bolje, v srečnejše in svetlejše čase. Vrh glave imata že teh tragičnih dogodkov, s prometno nesrečo, v kateri sta pred 16 leti izgubila sina, na čelu. Tadej je bil takrat star 27 let. »Veš, kakšen šok je to bil?!« je Stane tudi po toliko letih komaj zadrževal solze. »Nikdar ne bom pozabil najinega slovesa, pet pred šesto zjutraj je bilo. Že čez 20 minut je bil moj sin mrtev …« Pa še to je povedal: »Poročen je bil enajst mesecev, njegova žena je bila v četrtem mesecu nosečnosti.«

