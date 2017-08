Zavil levo, zaprl pot motoristu

ŠOŠTANJ – V nedeljo nekaj pred polnočjo je v Šoštanju padel 61-letni kolesar in se hudo ranil. Policisti so še zapisali, da je vozil pod vplivom alkohola.

V Studencih sta ob 21.37 trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Velenje in zavarovali kraj dogodka, ga osvetlili, odklopili akumulatorja, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi ter pomagali vlečni službi. Enega ranjenca so odpeljali v celjsko bolnišnico.

Na magistralni cesti pri naselju Markovščina je ob 18.23 voznik zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Posredovali so gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana ter reševalci iz Sežane in Postojne. Dva ranjenca so prepeljali v izolsko bolnišnico.

Po Špeglovi cesti v Velenju je ob 14.02 vozil 47-letni voznik osebnega avta ter v križišču zavijal levo in zaprl pot 61-letnemu motoristu, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V trku sta se motorist in njegova 35-letna sopotnica hudo ranila, 47-letnemu povzročitelju hude nesreče pa ni nič. Velenjski reševalci so oba hudo ranjena prepeljali v celjsko bolnišnico. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče, pomagali pri oskrbi ranjencev, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine.

Na Karantanski cesti v Domžalah je ob 13.37 voznik z osebnim avtom trčil v kovinske stebričke, vogal hiše in zapuščen objekt gostilne Monarh. Posredovali so gasilci CZR Domžale in zavarovali kraj dogodka, z reševalci pomagali ranjencu, odklopili akumulator na vozilu, posuli iztekle tekočine ter opravili meritev zemeljskega plina, ker se je ob trku poškodoval glavni ventil, vendar plina ni bilo zaznati. Domžalski reševalci so ranjenca prepeljali v bolnišnico.

V ulici Kočevje v Črnomlju sta ob 10.51 trčili osebni vozili. Črnomaljski reševalci so enega oskrbeli, dva ranjenca pa prepeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, do prihoda policistov usmerjali promet, pomagali reševalcem in preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin. Cesto so očistili dežurni delavci Komunale Črnomelj.

V bližini Starega sela je ob 9.51 voznik z osebnim avtom zapeljal s ceste in se ranil. Gasilci PGD Kobarid so pomagali tolminskim reševalcem in odklopili akumulator.

Na cesti Šentjakob–Ribče je ob 2.19 voznik z osebnim vozilom trčil v drevo. Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odprli sprednja vrata vozila in omogočili reševalcem oskrbo ranjenega voznika. Policiji so pomagali z razsvetljavo.

Med vožnjo s Krvavca proti Cerkljam na Gorenjskem je padel kolesar. Padec ni bil presenečenje, saj je napihal 1,73 promila.

V sobotnem večeru se je med Novim mestom in Mirno Pečjo z avtom prevrnil 21-letnik, nato pa zapustil kraj nesreče. Policisti so ga izsledili: dovoljenja nima, napihal pa je 1,81 promila. Postopek je znan.

V Šentjurju se je hujša prometna nesreča zgodila v soboto okoli 13. ure. Iz smeri industrijske cone Anderburg proti glavni cesti je s tovornjakom vozil 27-letnik. Ko je pripeljal do križišča Drofenikove ulice z glavno cesto, je zavijal na glavno cesto proti Šmarju pri Jelšah in izsilil prednost pred 76-letnim motoristom, ki je pripeljal po prednostni cesti. Motorist je trčil v levi bočni del priklopnega vozila in se hudo ranil.