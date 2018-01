Zavijala na prednostno cesto in zbila 89-letnega kolesarja

DRENOV GRIČ – V soboto nekaj pred 17. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Drenovem Griču. 46-letna voznica citroena xsare je vozila po neprednostni cesti in pri vključevanju na prednostno trčila v 89-letnega kolesarja, ki je takrat pravilno pripeljal z njene leve strani. Po trčenju je kolesar padel po vozišču in se huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v KC Ljubljana, kje mu je bila nudena zdravniška pomoč, so sporočili iz PU Ljubljana.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper voznico podana kazenska ovadba.