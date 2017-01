Zavijal in zbil peško

CERKNICA – V soboto okrog 9.30 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči v Cerknici. Policisti so ugotovili, da je 32-letni voznik nissana pri zavijanju s Ceste 4. maja na Partizansko cesto na označenem prehodu za pešce trčil v 61-letno peško, ta pa je padla po vozišču in se poškodovala. Peška je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UB KC Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu KZ-1C, so sporočili iz PU Ljubljana.