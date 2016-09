Zavedel ga je z zemljevidom in ukradel dva tisočaka

LJUBLJANA – V petek okrog 11. ure se je zgodila tatvina na Žaucerjevi ulici. Do oškodovanca je prišel neznani moški, visok okoli 175 cm, temnih las, oblečen v temno modre kavbojke, in ga ogovoril. V rokah je imel zemljevid in ga spraševal za pot.

Po dejanju je oškodovanec doma opazil, da v torbi nima denarja, ki ga je predhodno dvignil na bankomatu. Z dejanjem ga je oškodoval za 2000 evrov, poročajo ljubljanski policisti.