Zato so zaprli predor na avtocesti

DEKANI – V sredo ob 17.56 so delavci Darsa policiste obvestili, da se je pred predorom Dekani, smer Ljubljana, sprožila višinska kontrola za tovorno vozilo.

Na kraju so ugotovili, da je zaradi previsoko naloženega tovora pred predorom ostal voznik tovornega vozila s priklopnikom, 70-letni državljan Poljske. Na tovornem vozilu je prevažal avtomobile, od katerih je bil eden previsoko naložen. Na kraj so prišli delavci, ki so avto razložili, do takrat pa je Dars zavaroval kraj. Vozniku so izrekli globo.

Dobre pol ure kasneje se je opozorilo ponovilo. Dars je ponovno zaprl predor Dekani zaradi previsokega vozila za prevoz vozil. Tokrat je bil kršitelj 60-letni državljan Hrvaške, ki je vozil tovorno vozilo. Izdali so mu plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.