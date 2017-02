Zato so zaprli cesto: tovorno vozilo trčilo v hišo

PODKLOPCA – Pretekli petek ob 9.14 so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Podklopca, v kateri je bilo udeleženo tovorno vozilo.

Policisti PP Bovec so z ogledom kraja prometne nesreče med drugim ugotovili, da je 51-letni voznik tovornega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri naselja Žaga proti Bovcu. Ko je pripeljal v levi pregledni ovinek, je vozilo zaradi poledenelega vozišča začelo odnašati desno in z vozišča. Voznik je poskušal obvladati vozilo, vendar je z njegovim desnim delom vseeno trčil v stanovanjsko hišo in nadstrešek ob objektu.

Iz tovornega vozila so začeli iztekati gorivo in druge tekočine, zato so bile na kraj napotene pristojne službe (gasilci PGD Bovec, delavci cestnega podjetja).

Policisti bodo dogodek v cestnem prometu zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, so sporočili iz PU Nova Gorica.