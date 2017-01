Zato so mu policisti spisali globo

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 14.45 so policisti prejeli obvestilo o tatvini kolesa na Trubarjevi cesti. Na podlagi opisa osumljenca in kolesa so policisti pri pregledu terena kmalu izsledili 28-letnega moškega, ki je imel pri sebi kolo, ustrezajoče opisu, ki ga je podal oškodovanec. Ugotovljeno je bilo, da gre za odtujeno kolo, ki so ga policisti zasegli in vrnili lastniku.

Po končanem postopku so policisti 28-letnika izpustili in bodo zoper njega podali kazensko ovadbo. Prav tako so mu izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do policistov, so sporočili iz PU Ljubljana.