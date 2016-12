RAJEC – V naselju Rajec na območju Brežic so v petek v večernih urah ustavili voznika osebnega avtomobila iz Hrvaške.

Kršitelj (54), ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola.

Vozilo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.