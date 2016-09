Zastrupil se je

POLZELA – Ob 15.11 je na Savinjskem nabrežju v Polzeli gorelo v delavnici ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Polzela, Ločica ob Savinji in Andraž nad Polzelo so požar pogasili, prezračili prostore in očistili požarišče. Požar je poškodoval lesen objekt.

Pri gašenju požara se je poškodoval krajan in se zastrupil z dimom. Na kraju so mu nudili pomoč in ga oskrbeli gasilci, poroča uprava za zaščito in reševanje.