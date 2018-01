Zastal jim je dih: mercedesa z 20 ljudmi v ovinku odneslo s ceste

RAZKRIŽJE – Policija je 5.03 zaprosila za pomoč reševalce iz Ljutomera, poroča uprava za zaščito in reševanje. Ko so prišli reševalci iz Ljutomera na kraj nesreče so zaprosili še za pomoč Reševalce iz NMP Murska Sobota, saj je s cestišča zapeljalo kombinirano vozilo polno beguncev.

Vozilo se ni prevrnilo, je pa poškodovanih več ljudi.

V poročilu PU Murska Sobota so pojasnili, da so danes ob 5.03 policisti Policijske postaje Ljutomer na relaciji Razkrižje - Veščica zasledovali kombinirano vozilo znamke Mercedes Vito avstrijskih registrskih številk, katero je ilegalno vstopilo v Republiko Slovenijo. Iz smeri Veščice proti Stročji vasi je vozilo v desnem preglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljalo levo z vozišča in obstalo na kolesih.

Z zbiranjem obvestil na kraju je bilo ugotovljeno, da je bilo v vozilu poleg voznika državljana Ukrajine še dvajset oseb, vsi državljani Pakistana. Zaradi poškodb je bilo v bolnišnico prepeljanih več oseb. Po prvih podatkih naj bi bila ena oseba huje telesno poškodovana.