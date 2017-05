Zaspala, ko se je na štedilniku žgala hrana

VIDEM – V soboto pozno zvečer se je na Vidmu v občini Cerknica smodila pozabljena hrana na štedilniku. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so zbudili spečo osebo, odstavili hrano s štedilnika in prezračili prostor.

Oseba, ki so jo preventivno pregledali reševalci NMP Cerknica, ni bila v nevarnosti, so še zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.