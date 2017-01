Zaspal kar v križišču, napihal 2,35 promila

ŠKOFIJE –V četrtek ob 23. uri so policisti na Škofijah ustavili 44-letnega domačina z osebnim avtom. Voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, napihal pa je 0,81 promila. Vozilo so mu zasegli, sledita plačilni nalog za vožnjo pod vplivom alkohola in zaradi neveljavnega osebnega dokumenta ter predlog na sodišče zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.



Ob 21.52 je 39-letni voznik osebnega avta iz okolice Ankarana v Kopru izsilil prednost pred 44-letnim voznikom iz okolice Bertokov. Povzročitelj je napihal 2,16 promila! V nesreči se ni nihče ranil, zoper 39-letnika pa so podali predlog na sodišče zaradi izsiljevanja prednosti in vožnje pod vplivom alkohola.



Na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki sta bila v četrtek ob 21.19 v prometni nesreči udeležena osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Dolnji Logatec in GB Ljubljana so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in pomagali pri natovarjanju poškodovanih vozil na vozilo vlečne službe. Na kraju dogodka so posredovali policisti in delavci cestnega podjetja Dars.



V Čepovanu so ob 19.53 v jarku ob cesti opazili osebno vozilo, v katerem ni bilo nikogar. Ponesrečenec se je sam vrnil domov z ranjeno roko. Na domu so ga oskrbeli novogoriški reševalci NMP Nova Gorica. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so potegnili avto na cesto.



Nekaj po 19. uri je 58-letna voznica na Prevaljah, na označenem prehodu za pešce, treščila v 80-letnika. Pešec se je v prometni nesreči izjemno hudo ranil. Ravenski reševalci so ga odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.



Popoldne so policisti v Pivki ustavili 64-letnega voznika, ki je napihal 1,79 promila. Podali so predlog na sodišče.



V Liptovski ulici v Slovenskih Konjicah sta ob 16.03 naleteli dve osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali kraj nesreče. Reševalci iz Slovenskih Konjic so ranjenca prepeljali v zdravstveni dom.



Med Lucijo in Sečo se je ob 15.58 zgodila hujša prometna nesreča: 18-letnik iz okolice Pirana je pri vožnji z mopedom (do 25 km/h) izsilil prednost pred 60-letnim voznikom iz Pirana. Povzročitelju je hitri test na droge pokazal pozitivni rezultat, zato so odredili še strokovni pregled. V nesreči se je 18-letnik huje ranil (zlom noge), njegova 16-letna sopotnica pa lažje. Čaka ga sodnik.



Na Cesti Simona Blatnika v Velenju se je ob 13.36 zgodil nalet štirih osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na osebnih vozilih, posuli po cestišču razlite motorne tekočine in odstranili vozila s cestišča.



V Ljubljani, v križišču Koroške in Žolgerjeve ulice, se je ob 13.20 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 76-letni voznik opla in 65-letni kolesar. Policisti so ugotovili, da jo je povzročil kolesar zaradi neupoštevanja pravil prednosti. Kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije se je lažje ranil.



V naselju Veliki Kal je ob 13.15 voznik s traktorjem zapeljal na brežino in se prevrnil na cesto. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali pri postavitvi traktorja na kolesa, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče.



Na območju Šempetra je nekaj čez poldne 60-letna voznica s parkirišča zapeljala vzvratno in presekala pot italijanskemu vozniku osebnega avta, zaradi česar se je zgodila nesreča. Zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa so 60-letnici izdali plačilni nalog.



Na ljubljanski obvoznici pri razcepu Malence sta ob 11.40 trčili osebno in tovorno vozilo, pri čemer je osebno vozilo obrnilo na bok. Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, izklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in obrnili vozilo na kolesa. Tri ranjence so prevzeli reševalci in jih odpeljali v UKC Ljubljana.



Na cesti Kranj–Šenčur, malo za odcepom za Hrastje, so ob 10.18 trčila tri osebna vozila, eden pa se je lažje ranil. Gasilci JZ GRS Kranj so kraj dogodka zavarovali, preprečili iztekanje tekočin in odstranili razlite tekočine. Na dveh vozilih so odklopili akumulatorja, eno osebno vozilo so dvignili iz jarka in postavili na cestišče.

Globa 1900 € in 25 kazenskih točk



Policisti so v naselju Rače opravljali meritve z laserskim merilnikom hitrosti. V večernih urah so ustavili 31-letnega voznika VW passata, doma iz območja občine Rače–Fram, ki je krepko prekoračil dovoljeno hitrost. Na cesti v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, je namreč vozil s hitrostjo 97 km/h. Policisti so odredili preizkus alkoholiziranosti: napihal je 1,08 promila. Vozniku so izdali plačilni nalog, s katerim so mu izrekli globo 1900 evrov in 25 kazenskih točk. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Pijan, žaljiv in nedostojen



Ljubljanski policisti so okrog 11.20 prejeli obvestilo občanke, da je v križišču Ceste v Mestni log in Tbilisijske ulice v vozilu zaspal starejši moški. Na kraju dogodka so dobili 70-letnega voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Ugotovili so, da je 70-letnik vozil pod vplivom alkohola, saj je napihal 2,35 promila! Med postopkom je bil voznik do policistov žaljiv in se je nedostojno vedel. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali, zaradi vožnje pod vplivom alkohola so zoper njega podali predlog na pristojno sodišče, prav tako pa so mu izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.