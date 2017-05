Zaslužili prek 100.000 evrov

KOPER – Prejšnji teden so policisti in kriminalisti obravnavali več skupin tujcev, ki so v Slovenijo vstopili na nezakonit način, prek naše države pa so hoteli priti v Italijo. Tiste, ki so jim pri tem, seveda po plačilu, pomagali, so policisti pred dnevi izsledili in prijeli.



Skupino ilegalcev so prijeli v vasi Katelec. Dva Romuna z bivališčem v Italiji sta v dveh vozilih tihotapila 15 Afganistancev, pomagal jima je še tretji Romun. Afganistance so natlačili v avtomobila, v enega sedem in v enega osem, in jih prepeljali čez mejo, s tem pa so resno ogrozili njihovo varnost, saj nihče ni mogel biti pripet z varnostnim pasom, in če bi se zgodila nesreča, bi se prevoz kaj lahko končal tragično. Romuni so s prevozom zaslužili najmanj 100.000 evrov, ko so prišli v roke policistom, so jih ti privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta jih je poslal v pripor, Afganistanci pa so zaprosili za azil.



Nekaj dni pozneje so ustavili Italijana, ki je prevažal štiri Kosovarje, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Tudi njega so pridržali in ga privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika, ta ga je poslal v pripor. V tretjem primeru se je v rokah policistov znašel Albanec, ki je po glavni cesti med Starodom in Podgradom prevažal tri rojake, ki so nezakonito vstopili v državo. Zoper enega od njih so v Avstriji razpisali celo Evropski nalog za prijetje. Preiskovalni sodnik ga je po zaslišanju poslal v pripor, enako je doletelo tihotapca, ki je trojico spravil čez mejo.



Noseča pribežnica hudo ranjena



Skupino 12 Afganistancev so koprski policisti v soboto dobili od italijanskih kolegov; te je poklicala občanka, ki je opazila, kako iz kombija na območju Opčin lezejo tujci, ki bi bili lahko ilegalni pribežniki. Izkazalo se je, da je imela prav, policisti so tujce prijeli, ker so prišli iz Slovenije, pa so se morali k nam tudi vrniti. Naši policisti tistega, ki jih je pripeljal v Slovenijo, še iščejo.



V Italiji so izsledili še enega tihotapca, ki je tja iz Slovenije pripeljal tri Kosovarje, ko je opazil može postave, pa jim je hotel pobegniti, a je med divjo vožnjo izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v hišo. Voznik in vsi potniki so se v nesreči ranili, nosečnica huje. Tudi ta primer policisti še preiskujejo in zaskrbljeno opažajo, da se je pritisk organiziranega tihotapljenja prebežnikov v zadnjem mesecu znova povečal.



Zadnji tak primer so obravnavali v ponedeljek, ko jim je voznica taksija priznala, da sta s kolegom naložila šest ilegalcev, pet Turkov in mladoletnega Kosovarja, a ko je opazila patruljo, ki je zapeljala za njo, se je prestrašila in vse povedala. Mislila je, da se bo tako izognila nadaljnjim postopkom, a se je zmotila. Taksistoma so odvzeli prostost, čaka ju kazenska ovadba.