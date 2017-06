Zasledoval je rumeni kombi in klical policiste. Ni se dobro končalo

LJUBLJANA – V četrtek okrog 20.40 je občan policiste obvestil o nezanesljivi vožnji voznika kombija rumene barve, ki je vozil iz smeri Malenc in proti Grosupljemu. Prijavitelj je vozil za voznikom kombija in sporočal smer vožnje. Pri tem je policist operater v pogovoru s prijaviteljem zaznal, da bi lahko bil vinjen tudi on.

Policisti so voznika kombija ustavili in preverili na Litijski cesti, kjer je bilo ugotovljeno, da je dejansko vozil pod vplivom alkohola (1,10 mg/l). Odvzeli so mu prostost in ga pridržali.

Prav tako so policisti opravili postopek s prijaviteljem in ugotovili, da je tudi on vozil pod vplivom alkohola (0,71 mg/l). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo.

Za oba bodo policisti podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Ljubljana.