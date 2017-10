Zasežene teleskopske palice

DRAGONJA – V sredo so so policisti na Povirju državljanu Romunije zasegli teleskopsko palico, prav tako tudi na mejnem prehodu Dragonja državljanu Češke in na mejnem prehodu Sočerga državljanu Poljske. Za vse je bil izveden hitri postopek in vsem izrečena globa, so sporočili iz PU Koper.