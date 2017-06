Zasegli so orožje

PTUJ – Policisti Policijske postaje Rače so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo in potrkali na vrata 58-letnika iz okolice Ptuja. Sumili so namreč, da ima moški doma orožje, za katero pa nima potrebnih listin. Med hišno preiskavo so se njihovi sumi potrdili, našli so namreč puško, štiri revolverje in 657 kosov streliva različnih kalibrov. Orožne listine 58-letnik ni imel, policisti pa ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima kazensko ovadili. Moškemu so poleg orožja zasegli še 27 kosov petard. S tem, ko je imel doma pirotehnične izdelke kategorije F2, katerih glavni učinek je pok, je kršil zakon o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih in tudi za to bo sankcioniran.