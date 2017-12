Zasegli so mu hašiš in marihuano

LJUBLJANA – Kriminalisti PU Ljubljana so v četrtek na podlagi odredbe sodišče v Štepanjskem naselju v Ljubljani opravili hišno preiskavo pri 24-letnem osumljencu kaznivega dejanja posesti prepovedane droge. Kriminalisti so zasegli približno 300 g konoplje (pakirano v vrečkah) in približno 100 g hašiša. Zasegli so še več samozapiralnih PVC-vrečk, dve tehtnici in mobilni telefon.

Zoper 24-letnika bodo podali kazensko ovadbo.