Zasegli posušeno rastlino

NOVA GORICA – V sredo v večernih urah so policisti v Novi Gorici obravnavali kršitev s področja prepovedanih drog.

Moškemu (19) so med postopkom zasegli manjšo količino zelene posušene rastline, za katero sumijo, da je konoplja.

Poslali so jo v analizo, in če bo ta sum potrdila, bodo uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.