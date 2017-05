Zasegli pištolo

LJUBLJANA – V četrtek dopoldne so domžalski policisti z odredbo sodišča za hišno preiskavo potrkali na vrata 64-letnega Ljubljančana, ki so ga preiskovali zaradi suma kaznivega dejanja grožnje. Med preiskavo so pri njem našli pištolo kalibra 7,65 mm s pripadajočim nabojnikom in 13 nabojev istega kalibra. Moški za orožje ni imel listine, zato so mu omenjeno zasegli, zoper njega pa bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določila zakona o orožju.