Zasegli petarde

LJUBLJANA – Policisti z Viča so pri delu na terenu prišli do podatka, da ima 17-letnik iz Ljubljane prepovedano pirotehniko, ki so mu jo pred silvestrovim zasegli. Gre za 2163 kosov različnih pirotehničnih izdelkov (9 škatel po 100 kosov petard damonen kracher, 7 škatel po 120 petard satans kracher pirat, 4 škatle po 50 petard zeus special, 6 kosov kobra 3, 4 kosi cobra 6, 5 kosov cobra 5, 2 kosa cobra 7, cobro 8, scream 4, 9 petard zeus, 20 petard viper 1 in 155 petard damonen kracher). Zoper 17-letnika so podali predlog na pristojno sodišče.



Policisti so tudi v Murski Soboti mladoletniku zasegli 218 prepovedanih petard. Postopek, jasno, sledi.