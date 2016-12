Zasegli delce posušene rastline

AJDOVŠČINA – V nedeljo pozno popoldne so policisti v Ajdovščini 21-letnemu moškemu med postopkom zasegli delce zelene posušene rastline, za katere so posumili, da so prepovedana droga.

Poslali so jih v nadaljnjo analizo, in če bo ta njihov sum potrdila, bodo uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.