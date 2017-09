Zasegli 750 sadik in 12 vreč konoplje

KRANJ, MARIBOR – Policistom je konec avgusta prišlo na uho, da naj bi nekdo v Cerkljanskem hribovju, med naseljema Žiri in Cerkno, gojil konopljo. Imel naj bi cel nasad. Zadevo so začeli preiskovati in zbrali so več informacij, ki so to potrdile. Na težko dostopnem terenu v naravi so nasad našli in našteli kar 750 rastlin, za katere sta moška čez poletje lepo skrbela, saj so zrasle tudi prek dveh metrov visoko. Možje postave so sadike poželi, osumljenca, ki sta prepovedano drogo gojila, pa prijeli. Čaka ju ovadba za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let. Pri enem od osumljencev so našli še manjšo količino konoplje, ki je bila pripravljena za prodajo, doma je imel tudi prostor, prirejen za predelavo te droge.

Konopljo so zasegli tudi policisti iz Gorišnice; konec avgusta so dobili obvestilo, da ob strugi reke Drave pri Forminu, na dobro skritem in težko dostopnem terenu, ljudje žanjejo konopljo in jo tlačijo v vreče. Policisti so nasad našli in v njem 12 vreč sveže požete in na manjše kose narezane konoplje, vsega skupaj je je bilo kar 22 kilogramov. Zalotili so Mariborčana, stara 43 in 44 let, in ju pridržali. S kazensko ovadbo so ju privedli pred preiskovalnega sodnika, ta je po zaslišanju oba poslal v pripor.