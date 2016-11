Zasačili so ju z zavitki prašnate snovi

PLANINA – V soboto dopoldne so policisti iz Ajdovščine obravnavali primer s področja prepovedanih drog na območju naselja Planina, kjer so dvema osebama, in sicer 35- in 33-letnemu moškemu, zasegli več aluminijastih zavitkov z belo in rjavo prašnato snovjo. Posumili so, da gre za prepovedano drogo. Zaseženo so poslali v nadaljnjo analizo in o tem obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.

Če bo analiza sume potrdila, bodo 35-letnega moškega kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi. Zoper 33-letnika pa bodo uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.