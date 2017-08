Zasačil ga je pri vlomu v avto

LJUBLJANA – V sredo malo pred 11. uro je občan policiste obvestil, da na Grablovičevi ulici nekdo vlamlja v vozilo.

Takoj so posredovali in osumljenca prijeli na kraju. Ugotovili so, da je s kamnom nameraval razbiti steklo. Na vozilu je nastalo za več sto evrov škode.

Kazensko ga bodo ovadili.