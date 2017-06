Zasačil ga je, ko mu je kradel, skupaj sta počakala policijo

LJUTOMER – Ljutomerski policisti so v nedeljo obravnavali tatvino orodja iz delavnice. Moškega je med krajo orodja zalotil lastnik delavnice in ga zadržal na kraju do prihoda policistov. Zoper moškega bo podana kazenska ovadba na sodišče.

Javni red in mir je bil kršen enkrat v zasebnem prostoru. Kršitelj je pred prihodom policistov odšel. Po opravljenem razgovoru mu bo izdan plačilni nalog.