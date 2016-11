Zasačena pri kraji goriva

LOPATA – V noči na sredo je občan policijo obvestil, da je na avtocestnem počivališču Lopata opazil neznanca, ki sta iz tovornega vozila prečrpavala nafto. Ko sta ga opazila, sta se s tovornima voziloma odpeljala v smeri proti Ljubljani.

Policisti so ju ustavili na Vranskem. Voznika, oba romunska državljana, stara 24 in 27 let, sta imela v vozilih za kabino nameščeni črpalki za prečrpavanje goriva in dodatne rezervoarje.

Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili, poroča celjska policija.