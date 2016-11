Zarana je počilo: En mrtev, trije poškodovani

TRŽIČ - Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči, v kateri je nekaj minut čez polnoč ugasnilo življenje.

Ob 1.29 je na hitri cesti Podtabor–Tržič v Zvirčah, občina Tržič, voznik izgubil oblast nad vozilom, ki je zapeljalo s ceste in obstalo na strehi v globeli pod cesto. V prometni nesreči je ena oseba umrla na kraju nesreče, tri osebe pa so bile poškodovane. Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče, nudili razsvetljavo, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi treh poškodovanih oseb, s tehničnim posegom vozilo postavili na kolesa in ga potegnili nazaj na cesto, iz vozila s tehničnim posegom rešili mrtvo osebo, nudili pomoč pogrebni službi pri prenosu pokojnika in očistili cestišče.