Zaradi žuriranja pozno v noč je prespal na policiji

BABIČI – V noči na torek so policisti ob 2. uri prejeli prijavo, da sosed v Babičih predvaja glasbo, ki moti nočni mir in počitek v večstanovanjski hiši.

Policisti so odšli na kraj in 51-letniku izdali plačilni nalog. Čez približno eno uro so ponovno prejeli prijavo, da se kršitev nadaljuje. Policisti so to na kraju tudi ugotovili.

Moški se med postopkom ni hotel umiriti in je kršitev nadaljeval, upošteval ni niti ukazov policistov, zato so mu odredili pridržanje, so sporočili iz PU Koper.