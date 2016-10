Zaradi zavitkov v alufoliji mu je policija odvzela prostost

KAMNIK – Kamniški policisti so v nedeljo, 16. 10., za nujno potreben čas odvzeli prostost 22-letnemu Kamničanu zaradi suma posesti prepovedane droge, saj je imel pri sebi osem zavitkov alufolije s konopljo in manjšo vrečko z vršički konoplje, skupno nekaj manj kot 100 gramov. Na podlagi odredbe sodišča so pri njem opravili hišno preiskavo, kjer so zasegli še tri aluzavitke s konopljo in tehtnico.

Po prenehanju razlogov za odvzem prostosti so policisti osumljencu pridržanje odpravili, zoper njega pa sledi kazenska ovadba zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186/I KZ–1C. Moški je bil že obravnavan zaradi prekrškov v povezavi s prepovedanimi drogami.