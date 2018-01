Zaradi zadete mladoletnice klicali policijo

IZOLA – V torek ob 3.30 so policiste iz bolnišnice obvestili, da so hospitalizirali 17-letno domačinko, ki so jo k njim na zdravljenje pripeljali iz izolskega lokala.

Prvi hitri testi so pokazali prisotnost prepovedane droge.

Odrejen je bil strokovni pregled, poroča PU Koper.