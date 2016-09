Zaradi voznice 17-letnik končal v bolnišnici

DOMŽALE – V sredo dopoldne so policiste obvestili o prometni nesreči na območju Domžal. Ugotovili so, da je 40-letna voznica VW vozila po Rojski cesti v Domžalah iz smeri Bistriške ceste proti Vegovi ulici in v bližini naslova Rojska cesta 29 zaradi izsiljevanja prednosti povzročila prometno nesrečo.

V nesreči je bil udeležen še 17-letni voznik motornega kolesa, ki se je lažje poškodoval. Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, med vožnjo pa je sicer uporabljal čelado, nam je povedala Nataša Pučko iz ljubljanske policijske uprave.