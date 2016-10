Zaradi vonja po plinu so jih evakuirali

HRPELJE, KOZINA – V ponedeljek ob 18.38 so na Prečni ulici v občini Hrpelje - Kozina ob stanovanjski hiši zaznali vonj po plinu. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija, ki so našli lokacijo uhajanja plina. Zavarovali so območje okrog stanovanjske hiše, evakuirali stanovalce v neposredni bližini in zaprli glavni dovodni plinski ventil iz plinohrama.

V stanovanjski hiši niso izmerili povišane koncentracije plina, vendar so preventivno prezračili prostore. Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.