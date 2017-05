Zaradi vlomov pomoč klicali kar devetkrat

LJUBLJANA – Policisti so bili v zadnjih dneh obveščeni o devetih vlomih v objekte, so sporočili iz PU Ljubljana. Ugotovljeno je bilo, da je v petih primerih ostalo pri poskusih, saj storilci niso odtujili ničesar.

V enem primeru so neznanci v času med soboto in ponedeljkom vlomili v prodajno stojnico v središču Ljubljane in odtujili nekaj gotovine. V okolici Grosupljega so prav tako za zdaj še neznani storilci v času med soboto in ponedeljkom vlomili v poslovne prostore delavnice, od koder so odtujili orodje. Lastnika so oškodovali za okoli 2500 evrov.