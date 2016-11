Zaradi vlomov na Celjskem policisti niso imeli miru

CELJE – Pred prazniki in med njimi so imeli celjski policisti veliko dela zaradi vlomov. V poročilu so zapisali, da so v petek v Leskovcu obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je ukradel manjšo vsoto gotovine in dve ročni uri.

V noči s petka na soboto je neznani storilec vlomil v trgovino v Tevčah. Ukradel je nekaj cigaret in žganja.

V soboto zjutraj so bili obveščeni o vlomu v osebno vozilo na Drobničevi ulici v Celju. Storilec je ukradel prenosni računalnik.

V Šentjurju so obravnavali vlom v brunarico. Lastniki pogrešajo dve motorni žagi in kosilnico.

V ponedeljek so bili obveščeni o tatvini nahrbtne kosilnice. Storilec jo je ukradel iz gospodarskega poslopja na območju Šentjurja.

Na območju Dramelj so v soboto obravnavali vlom v prostore bencinskega servisa. Storilec je ukradel večjo količino cigaret.

V torek pa so zabeležili vlom v gostinski lokal v Slovenj Gradcu. Lastniki so ostali brez dnevnega izkupička in več alkoholnih pijač.