Zaradi vijuganja so ga ustavili. To je razkril alkotest

NOVO MESTO – Policisti so v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal ostale udeležence v prometu. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus.

Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.