Zaradi tega so bili na delu poolicisti

ODRANCI – Na področju kriminalitete so policisti PU Murska Sobota v Odrancih obravnavali poškodovanje osebnega avtomobila, v Pincah tatvino goriva na bencinskem servisu, v Ljutomeru kaznivo dejanje na področju delovnega razmerja in v Murski Soboti dve goljufiji, so sporočili iz PU Murska Sobota.